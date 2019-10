Drahý leasing se vám nemusí vyplatit. Proč je lepší vzít si auto na půjčku?

Leasing je dobrá věc, ale rozhodně není pro všechny. Každý měsíc můžete za pronájem platit klidně 10 000 Kč, za rok tak zaplatíte 120 000 Kč a přitom vám vozidlo nebude patřit. Navíc po deseti letech už se dostáváme k milionové částce.

Ano, je pravdou, že i při koupi nového vozu je nutné počítat s tím, že automobil ztrácí na hodnotě, a to nejvíce v průběhu prvních čtyř let. Možné je však pouvažovat po zánovních, popřípadě ojetých modelech. I přestože riziko s sebou nese i koupě ojetého automobilu, kdy náklady na opravy vás při špatné volbě mohou vyjít pekelně draho, to, že jste majitelem vozu, to vám nikdo nevezme. Navíc při prodeji se vám počáteční hodnota alespoň částečně vrátí, tu pak s dalšími penězi můžete investovat do koupě dalšího novějšího a spolehlivějšího modelu.

Nemáte peníze na koupi vozu? Půjčete si!

Při koupi automobilu ale vyvstává ještě jedna otázka: „Kde na něj vzít peníze?“ Leasing je v podstatě založen na měsíčních splátkách, což je pro někoho přijatelnější způsob financování, pokud aktuálně není v rodinném rozpočtu navíc stotisícová částka. Ideálním řešením ale může být úvěr na auto, jehož velkým pozitivem je, že po splacení budete majitelem vozu.

Za půjčku sice zaplatíte něco navíc, ale stále se jedná o výhodný způsob financování, když peníze aktuálně chybí. Samozřejmě je nutné si dobře propočítat, zda na splátku úvěru budete mít peníze a zda se zadlužením nedostanete do finančních problémů. Pomoci k tomu může online kalkulačka, díky níž si porovnáte nabídky na trhu a spočítáte, kolik při půjčené sumě a době splatnosti budete muset každý měsíc odložit.

Nenechte se nalákat na drahý úvěr v autobazaru

Půjčit na auto si můžete hned několika způsoby. Prvním z nich je, že si úvěr rovnou sjednáte v autobazaru nebo v autosalonu. Především v bazarech ale dejte pozor, ať neplatíte zbytečně vysoké poplatky, které mohou cenu vozidla o desítky tisíc korun navýšit.

Mnohem lepší variantou je nebankovní půjčka nebo půjčka od banky. Některé banky ve své nabídce dokonce mají i speciální produkty v podobě autopůjček. Výhodou těchto úvěrů je, že k nim získáte také bonusy, a to například slevu na povinné ručení, zdarma ověření historie kupovaného vozu nebo asistenční službu. Navíc se jedná o řádnou bankovní půjčku, tudíž lze získat také odměny v podobě odložení splátek či využití mimořádných splátek.

Možnosti existují, důležité jen je zvážit všechny varianty. Ne vždy je totiž oblíbený leasing s nejnovějším modelem tím nejvýhodnějším řešením, občas je lepší pohodlí vyměnit za úspory.

Kompletní srovnání půjček naleznete na https://www.pujcka.co/nebankovni-pujcky Srovnáváme také spořicí účty, hypotéky, stavební spoření a další.