PŘEHLED: Vídeňské Vánoční trhy 2023 startují. Od kdy a kde je můžete navštívit?

Adventní čas se neobejde bez vánočních trhů, ty vídeňské letos startují už v první polovině listopadu. Není divu, že mnozí považují rakouskou metropoli za hlavní evropské centrum Vánoc. Jen v málokteré město totiž pořádá tolik vánočních trhů jako právě Vídeň. Letos si mohou návštěvníci vychutnat vánoční atmosféru na celkem 14 osobitých trzích a zastavit se u 777 stánků. Na 179 míst nabízí typické občerstvení jako svařené víno, vánoční punč nebo tradiční sladké pochoutky. Nebudou chybět ale ani stánky s třpytivými vánočními ozdobami, řemeslnými výrobky nebo drobnými dárky.

Vídeňské trhy se pyšní dlouhou tradicí, v loňském roce město oslavilo kulaté jubilem 300 let od vůbec prvního vánočního trhu. Podle vídeňských archivů se první ročník mikulášského, vánočního a betlémského trhu konal v roce 1722 na náměstí Freyung. O 120 let později trh přesídlil na blízké náměstí Am Hof, v roce 1918 se přesunul na Štěpánské náměstí. Až v polovině 70. let minulého století se hlavním dějištěm vánočního trhu stalo radniční náměstí. Od 80. let začala vídeňská radnice vydávat více povolení a počet vánočních trhů se začal postupně rozrůstat.

Užijte si letošní advent ve Vídni na 14 vánočních trzích:

· Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

od 10. 11. 2023 do 26. 12. 2023

· Altwiener Christkindlmarkt, Freyung

od 17. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Weihnachtsmarkt Am Hof

od 10. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz

od 15. 11. 2023 do 26. 12. 2023

· Weihnachtsdorf am Stephansplatz

od 10. 11. 2023 do 26. 12. 2023

· Weihnachtsdorf Schoss Belvedere

od 17. 11. 2023 do 26. 12. 2023

· Artadvent vor der Karlskirche

od 24. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Weihnachtsmarkt am Spittelberg

od 16. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien

od 10. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Adventmarkt Favoriten

od 10. 11. 2023 do 24. 12. 2023

· Adventmarkt Meidling

od 10. 11. 2023 do 24. 12. 2023

· Kultur- u. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

od 18. 11. 2023 do 26. 12. 2023

· Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark

od 10. 11. 2023 do 23. 12. 2023

· Adventmarkt Floridsdorf

od 9. 11. 2023 do 24. 12. 2023