Aerolinky Qantas propustí pětinu zaměstnanců, další pracovníci mají nucenou dovolenou

Qantas uvedl, že v příštích třech letech sníží své náklady o 15 miliard australských dolarů (245,2 miliardy Kč). Společnost také hodlá navýšit kapitál o 1,9 miliardy AUD, aby měla peníze na oživení a mohla případně využít nových příležitostí. V rámci úspor hodlá firma v nejbližším roce odstavit z provozu 100 svých letadel a zbaví se svých šesti zbývajících letadel Boeing 747.

Generální ředitel Alan Joyce uvedl, že aerolinky se musí stát menší, protože je čeká několik let mnohem nižších tržeb. Zaměstnanci na nucené dovolené podle něj budou čelit dlouhému přerušení kariéry u aerolinek.

"Akce, které podnikáme, budou mít obrovský dopad na tisíce našich lidí. Je to něco, co má vážný dopad na nás všechny," řekl Joyce. "Je to něco, o čem se nám nerozhoduje snadno. Ale výpadek miliard dolarů ve výnosech nám nedává moc na výběr, pokud chceme ochránit co nejvíce pracovních míst na delší dobu."

Joyce rovněž dodal, že aerolinky vstoupily do krize v lepší pozici, než většina konkurentů, a zůstává tak optimistický ohledně budoucnosti. I když dopady této krize budou patrné dlouhou dobu.

Qantas má kolem 29.000 zaměstnanců. Joyce očekává, že v příštích měsících bude práce jen pro 8000 z nich, do konce roku pak pro 15.000. Doufá, že s tím, jak se v příštích dvou letech znovu otevřou mezinárodní trasy, se počet zaměstnanců bude moci zvýšit na 21.000. Do července plánuje firma obnovit 40 procent domácích tras.

Australský premiér ScottMorrison uvedl, že chce pomoci bývalým zaměstnancům aerolinek nalézt novou práci jinde. Dodal, že vidí další vývoj australské ekonomiky optimisticky, zvláště poté, co Mezinárodní měnový fond uvedl, že se jí daří odolávat krizi lépe, než většině dalších rozvinutých zemí.

Akcie Qantas v letošním roce klesly o 40 procent. Podařilo se jim však velkou část letošních ztrát smazat, když v březnu ztrácely až 70 procent, napsaly agentury AP a Reuters.