Čínské banky lákají klienty na neobvyklý dárek - masky

Na jedné straně je to tlak, aby poskytly více půjček firmám postiženým koronavirem, na druhé straně ale také hrozba růstu nesplácených úvěrů kvůli finančním problémům firem. Banky proto začaly hledat zdroje peněz a nabízejí tak novým klientům, kteří se přihlásí k aplikaci či si otevřou vkladový účet, současnou nejžhavější komoditu - masky, které jsou oblíbené jako hlavní pomocník, který brání šíření nákazy, píše agentura Reuters.

I když podle vlády je již nákaza za vrcholem, v některých oblastech jsou masky a dezinfekční prostředky stále nedostatkové, protože města brání vstupu do veřejných prostor bez roušek.

Banka China Everbright Bank nabízí zákazníkům, že pokud si propojí svoji debetní nebo kreditní kartu se svým platebním účtem WeChat a převedou 0,01 jüanu (tři haléře), mají nárok na pět roušek. Podle vyjádření banky nabídka klienty nadchla.

V jedné z poboček Bank of Wuhai dostanou zákazníci masky, pokud si zřídí termínový vklad nad 10.000 jüanů (35.000 Kč) nebo si koupí produkty z nabídky divize správy majetku za 50.000 jüanů. Hunan Hengdong Rural Commercial Bank koncem února oznámila, že každý zákazník, který si u ní uloží peníze, dostane masky, dezinfekční prostředky a alkoholové ubrousky.

Minulý týden Zhejiang Mintai Commercial Bank uvedla, že poskytne masku každému, komu je nad 50 let a přihlásí se k její aplikaci. Dokonce malá venkovská banka Panzhou Wanhe Country Bank, která má pouze pět poboček, dává dvě masky každému, kdo si od 6. března u ní otevře účet.

Pojišťovnám se sice daří o něco lépe, než bankám, některé z nich se však rozhodly využít masky a další potřeby na propagaci svých služeb. Ping An Insurance Group Co of China Ltd rozdává od konce února klientům masky, dezinfekční prostředky a alkoholové spreje a doplňuje to reklamním sloganem "Masky vám poskytují jednorázovou ochranu, ale pojištění je ochranou na celý život."