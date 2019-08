Velká část ekonomů podle agentury AP předpokládá, že hospodářský růst bude zpomalovat rovněž ve druhé polovině roku. Prezident Donald Trump přitom slíbil, že zajistí, aby americká ekonomika dlouhodobě rostla zhruba tříprocentním tempem. V prvním pololetí činilo tempo hospodářského růstu 2,6 procenta.

(3/3) July exports rose $0.9 billion on the strength of U.S. consumer goods and automotive vehicles and parts exports. Thanks to @RealDonaldTrump’s policies #MadeInAmerica is back. #Congress needs to pass #USMCAnow to strengthen the auto industry further https://t.co/lkRdh9oJSA