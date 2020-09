Letadla Boeing 737 MAX by mohla obnovit provoz ještě letos, avizuje evropský regulátor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Regulátoři by v listopadu mohli povolit obnovení provozu letadel Boeing 737 MAX, která by se tak mohla do konce roku vrátit do služby. Uvedl to dnes podle agentury Reuters šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky.