Boeing přiznal chybu. Úřady po hororovém incidentu uzemnily letouny 737 MAX 9

"Budeme k tomu přistupovat jako k největší prioritě a přiznávám naši chybu," řekl Dave Calhoun na setkání se zaměstnanci. "Budeme k tomu přistupovat se stoprocentní vážností a úplnou transparentností při každém kroku během celého procesu," prohlásil šéf výrobce letadel.

Vyšetřování incidentu se ujal americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě NTSB. "Důvěřuji každému kroku, který udělá. Oni zjistí příčinu a dospějí k závěru," dodal muž, který už v čele společnosti čelil následkům dvou tragických nehod letadel typu 737 MAX.

O pátečním incidentu během letu aerolinek Alaska Airlines informovala agentura AP. Událost se obešla bez zranění. Letadlo operovalo na lince z Portlandu do Ontaria, na palubě bylo 174 cestujících a šest členů posádky. Ke ztrátě okna a kusu trupu došlo během stoupání po startu. Ze zveřejněných záběrů je zřejmé, že v kabině došlo k poklesu tlaku a spustily se kyslíkové masky, které si pasažéři museli nasadit.

Boeing vystoupal do téměř 4900 metrů, po incidentu se obrátil a vrátil do Portlandu. Dramatický let trval necelých dvacet minut. BBC uvedla, že k poškození trupu došlo v zadní části stroje za motorem a křídly, kde se nachází nouzový východ.

Americké úřady uzemnily 171 letadel stejného typu. Vyšetřovatelé NTSB už v pondělí naznačili, že odtržený boční panel nebyl dostatečně připevněný. Federální úřad pro kontrolu letecké dopravy (FAA) pracuje s Boeingem na podrobných pokynech pro kontrolu uzemněných strojů.