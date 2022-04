MMF pravděpodobně zhorší výhled světové ekonomiky

Varovala, že svět se nyní nachází ve "velmi nebezpečné době" a že vysoká inflace představuje "jasné a přítomné nebezpečí" pro světovou ekonomiku.

MMF zveřejní aktualizovaný výhled pro světovou ekonomiku příští týden. Lednová prognóza MMF odhaduje letošní růst světové ekonomiky na 4,4 procenta. V příštím roce počítá se zpomalením hospodářského růstu na 3,8 procenta.

Georgievová dnes uvedla, že ruský útok na Ukrajinu je těžkou ranou pro ekonomiky, které se nyní snaží zotavit z negativních dopadů pandemie covidu-19. "Základní příčinou toho, čemu dnes čelíme, je válka. A tato válka musí skončit," dodala.

Šéfka MMF dnes rovněž varovala před roztříštěním světové ekonomiky na geopolitické bloky s různými obchodními a technologickými standardy, platebními systémy a rezervními měnami. "Rozložilo by to dodavatelské řetězce, výzkum a vývoj i výrobní sítě a bylo by nutné jejich přebudování," dodala.

Upozornila také, že válka vytváří problémy na trhu s potravinami, protože narušuje dodávky obilí a hnojiv z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Bez koordinovaných opatření na podporu dodávek potravin podle Georgievové hrozí v řadě zemí hlad, chudoba a sociální nepokoje, napsala agentura Reuters.