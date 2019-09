Nissan v potížích. Chce prodat firmu, která zajišťuje distribuci autodílů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Japonská automobilka Nissan Motor Co. plánuje prodej své dceřiné společnosti Nissan Trading, která má na starosti distribuci součástek a materiálu. Cena by mohla činit až jednu miliardu USD (23,4 miliardy Kč). Prodej je součástí snah automobilky o omezení některých aktivit. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.