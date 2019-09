Obavy expertů se naplnily. Útok na ropná pole pocítí celý svět, masivně zdraží ropa

Protiíránské sankce, incidenty s tankery či sestřelení dronů nad Hormuzským průlivem, který je strategickou trasou pro dopravu ropy, přešly trhy prakticky bez povšimnutí. To, co se stalo nyní, je ale zcela odlišným případem. Klíčové je, jak dlouho bude výluka poničených ropných provozů trvat. To zatím známo není. Podle zdroje agentury Reuters potrvá týdny.

Délka uzávěry a přesný rozsah škod, který také ještě není znám, se odrazí i v ceně ropy. Hrozbou je i to, že pokud trhy nebudou mít dostatek informací, povede to obchodníky k přesvědčení, že nastal nejhorší možný scénář. Energetičtí analytici citovaní německým portálem Deutsche Welle již nyní předpovídají prudký růst cen.

"Jakýkoli útok na Saúdskou Arábii jistě povede k otřesu na ropných trzích," prohlásila Bernadette Johnsonová z analytické společnosti Enverus. Případný dlouhodobý výpadek podle ní povede k velkému výkyvu ceny, dokud se dodávky neobnoví.

Televize CNBC uvedla, že experti předpokládají okamžité zvýšení ceny o pět až deset dolarů (až 233 korun) za barel, jakmile se o nedělní noci amerického času trhy otevřou. Další analytici dokonce předpověděli sto dolarů (2334 korun) za barel, v pátek se přitom barel severomořské ropy Brent obchodoval za 60,22 dolaru (1400 korun).

Ještě před sobotním útokem, ke kterému se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů, byl obtížně představitelný průlom v americko-íránských vztazích. Nyní, když americký ministr zahraničí Mike Pompeo z útoku přímo obvinil Teherán, se možnost, že by výpadky saúdskoarabské ropy nahradila íránská těžba, jeví jako prakticky nepředstavitelná. Pokud ale výluka bude trvat přinejmenším v řádu týdnů, budou mít asijští kupci snažící se zásobit tamní žíznivé rafinerie další důvod jednat o nákupech s Teheránem.

Podle Bloombergu není ani jasné, co bude znamenat pro trhy uvolňování strategických zásob, aby se výpadek v dodávkách ropy pokryl. Mezinárodní energetická agentura (IEA) oznámila, že situaci sleduje a že trhy jsou nyní dostatečně zásobeny. Takové prohlášení naznačuje, že IEA očekává rychlé zprovoznění odstavených saúdskoarabských provozů.

Jisté podle Bloombergu je nicméně to, že ropný trh vstoupil do nového a nebezpečného období. Korunní princ Muhammad bin Salmán, který vede intervenci saúdskoarabské koalice v Jemenu, bude téměř určitě muset na incident zareagovat, a to obzvláště v případě, že výpadek ropy bude dlouhodobější.