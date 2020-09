Reuters: Zákaz platformy zasáhne všechny, říkají hvězdy TikToku

Kids Next Door LA je jedním z mnoha amerických domů, který dospívajícím slouží jako místo pro život i vytváření obsahu pro sociální sítě. Populární tvůrci zde vymýšlejí různé tanečky či hudební videa a snaží se získat smlouvy se značkami. Těm nejlepším to může vynést až miliony dolarů.

Jejich živobytí ale ohrozil exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude tato sociální síť v USA zablokována, pokud se vlastník TikToku, čínská společnost ByteDance, platformy do poloviny září nezbaví.

"Každého to po dobu dvou až pěti měsíců opravdu zasáhne. Všichni přijdeme o výdělek. Myslím si, že to co Trump dělá ... je opravdu hloupé," uvedl podle Reuters 27letý Adam Miguest, který je jedním ze sedmi takzvaných "influencerů" žijících v domě.

Zájem o koupi aplikace TikTok projevily americké společnosti Microsoft či Walmart. Očekává se, že ByteDance si zájemce, se kterým pak začne exkluzivně vyjednávat, vybere už tento pátek. Není však jasné, jak případná dohoda ovlivní budoucnost svérázných videí, která si oblíbily miliony lidí, i jejich tvůrců.

TikTok se rychle stal významnou součástí kultury dospívajících, domnívá se 18letá Claire Hesserová, která se dříve účastnila soutěží krásy. "Myslím si, že když nám to seberou, přinese to víc škody než užitku ... Přála bych si, aby pochopili, že TikTok má doopravdy vliv na náš svět a obzvlášť na naši generaci," uvedla Hesserová.

Zákaz TikToku však neohrozí jen dospívající; může ublížit i společnostem, které s nimi uzavírají obchody. "Někdo třeba ... plánoval internetovou obchodní strategii zahrnující TikTok. Může to ovlivnit hodně odvětví - obzvláště hudební průmysl, protože mnoho písniček se začne virálně šířit na TikToku," připomíná Ariadna Jacobsová, jejíž společnost provozuje Kids Next Door LA.

"Jestli ho zakážou, mám samozřejmě záložní plán - přejít na youtube a instagram," uvádí Hailey Oronová, která má na TikToku 9,5 milionu sledujících a brzy plánuje spustit vlastní kosmetickou značku. Instagram na začátku srpna uvedl novou službu Reels, která má být právě konkurencí TikToku a kterou hodlá Oronová využívat. Na platformě má dalších 2,8 milionu sledujících, o které se může v případě zákazu TikToku opřít.