USA dostanou do ruky mocnou zbraň. Umožní jim zakázat TikTok a další aplikace

Navrhované opatření TikTok označuje za protiústavní a podobné názory vyjadřují i někteří zákonodárci a odborníci. Zda bude tento návrh schválen i Senátem, zatím není jasné podle agentury Reuters. Někteří senátoři navrhují alternativní postupy. Prezident Joe Biden prohlásil o víkendu, že by návrh podepsal, pokud by mu byl Kongresem předložen.

Pokud by toto opatření projelo, čínské společnosti ByteDance, majiteli TikToku, by bylo poskytnuto šest měsíců na to, aby se od platformy zbavila.

Pokud by se tak nestalo, aplikace TikTok by již nebyla dostupná Američanům prostřednictvím obchodů s aplikacemi jako je App Store od Apple nebo Google Play Store. I když je v textu návrhu explicitně zmíněn pouze TikTok, opatření by umožňovalo americké vládě zakazovat i jiné digitální služby s cizími vlastníky.

TikTok je videoaplikace, která umožňuje uživatelům vytvářet krátká videa, která mohou sdílet s ostatními uživateli. Aplikace umožňuje nahrávat videa trvající až několik minut, která lze doprovázet hudbou, efekty a různými filtry. Uživatelé mohou také prohlížet videa jiných uživatelů, interagovat s nimi pomocí komentářů, sdílet obsah a stát se součástí různých výzev a trendů.

TikTok se stal obzvláště populárním mezi mladšími generacemi a získal širokou uživatelskou základnu po celém světě. Aplikace nabízí různorodý obsah od komediálních skečů a tanec videí až po vzdělávací obsah a krátké tutoriály.

TikTok je známý svou schopností virálně šířit obsah a díky algoritmům, které personalizují obsah pro každého uživatele, se rychle stal jednou z nejpopulárnějších sociálních médií na světě.