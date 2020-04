Ropa prudce zdražuje, Rijád a Moskva mají omezit těžbu

Americká lehká ropa WTI přidávala krátce před koncem obchodování 25 procent na 25,38 dolaru za barel, což byl její nejvyšší jednodenní nárůst. Severomořská ropa Brent ve stejnou dobu zdražovala o 21,3 procenta na 30,02 dolaru za barel. Je to také rekordní jednodenní nárůst, ale cena stále zůstává o více než polovinu nižší než v závěru loňského roku.

Trump dnes napsal na twitter, že se saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a ruský prezident Vladimir Putin dohodli na snížení ropné těžby o deset milionů barelů denně "a možná i o výrazně víc." Trumpovu interpretaci ale záhy odmítl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který agentuře Interfax sdělil, že se žádný rozhovor s korunním princem nekonal.

Trump v tweetu uvedl, že hovořil se svým přítelem, korunním princem bin Salmánem a že snížení těžby je skvělou zprávou pro ropný a plynárenský průmysl. Časový rámec, kdy by mělo nastat, ale prezident nesdělil.

Trumpem oznámené škrty v dodávkách by podle agentury Reuters představovaly dosud nevídané snížení těžby, které by odpovídalo deseti až 15 procentům celosvětové nabídky. Je to takové množství, že by se na něm měly spolupodílet i státy mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojence, píše Reuters.

Ropu dnes povzbudilo i oznámení saúdskoarabských státních médií, že Rijád svolává nouzové setkání ropných producentů, kde by se mělo debatovat o současných turbulencích na ropném trhu. Rijád a Moskva v současnosti vedou cenovou válku o podíl na trhu.

Proti ještě větším ziskům ropy působí i nadále strach z šíření pandemie koronaviru. Obavy o poptávku vyvolala i dnešní zpráva o růstu nezaměstnanosti ve Spojených státech. Minulý týden zažádalo o podporu v nezaměstnanosti zhruba 6,65 milionu lidí. Je to nový rekord a zhruba dvojnásobek počtu z předchozího týdne.