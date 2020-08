S&P zhoršila výhled úvěrového ratingu Boeingu, krizi může zmírnit návrat letounů 737 MAX

"To by mohlo vést ke slabšímu přílivu hotovosti během příštích pěti let, což by Boeingu zkomplikovalo splácení dluhu a zlepšování provozních výsledků," uvedla S&P.

Dodala nicméně, že firma by v příštím roce mohla těžit z předpokládaného obnovení dodávek letounů 737 MAX, jejichž provoz byl vloni kvůli dvěma tragickým nehodám přerušen.

Letos výrobce letadel tvrdě zasáhla koronavirová krize, která vedla k prudkému omezení letecké dopravy. Boeing na konci května oznámil, že hodlá zrušit asi deset procent pracovních míst, což se dotkne zhruba 16.000 zaměstnanců.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.