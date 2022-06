Světový vývoz polovodičů do Ruska po uvalení západních sankcí klesl o 90 procent

Na výroční konferenci svého resortu Raimondová též uvedla, že omezení uvalená na ruské letecké odvětví sníží jeho schopnost generovat tržby a podporovat vojenské letectvo. "Rusko může být v příštích čtyřech letech nuceno postavit mimo provoz polovinu až dvě třetiny svých komerčních letadel, aby je mohlo využít pro náhradní díly," dodala.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v úterý zařadila pět čínských společností na černou listinu kvůli údajné podpoře průmyslové základny ruského vojska a obrany.

Západní státy reagovaly na ruskou invazi na Ukrajinu mimo jiné sankcemi na řadu ruských společností a oligarchů. Washington přislíbil, že bude jejich dodržování pečlivě sledovat a důsledně vymáhat.

Americká ministryně obchodu dnes zdůraznila, že pokud čínský výrobce SMIC dodává čipy do Ruska, Spojené státy ho "zavřou". "Co když se zjistí, že SMIC nebo jiné čínské polovodičové společnosti dodávají čipy do Ruska?" položila otázku Raimondová. "Zavřeme je, což můžeme, protože téměř všechny čipy na světě i v Číně se vyrábějí s použitím amerického vybavení a softwaru, a já hodlám tento závazek splnit, pokud to bude nutné," řekla.