KOMENTÁŘ | Pravidla pro hypotéky zmírňují. Pořídit si nemovitost ale pořád nebude jednoduché

Bankéři z ČNB dále vyhlásili, že ceny nemovitostí zůstávají (pořád) nadhodnocené. Na konci prvního čtvrtletí byly prý o 57 (!) procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 23 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti. Ono zmírnění podmínek pro braní hypoték je proto potřeba vnímat jako zatím opravdu drobný ústup z přísně nastavených pravidel. Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala ČNB beze změny v platnosti.

Říkáte si ale, že každý impuls v této zemi není ovšem radno podceňovat. Může totiž být, že si „trh“ řekne: „Tak ok. Centrální banka uvolňuje pravidla pro hypotéky, to znamená, že si více lidí vezme úvěr, za který si budou chtít koupit nějaký ten byteček či domeček. To je přece příležitost k tomu, jak říká zákon nabídky a poptávky, že kde je vysoká poptávka, zvyšuje se i cena.“ A tuhle, možná až příliš jednoduše formulovanou myšlenku sem tam, nutno říct, že ne moc oficiální cestou, potvrzují i realitní odborníci. Zatím jde ale jen opravdu o prostou úvahu, ničím nepodloženou a nikým nepotvrzenou.

Třeba specializovaný web, zaměřený právě na problematiku hypoték, Hypoindex.cz tvrdí, že Zmírnění jednoho ukazatele rezidenčnímu bydlení nepomůže. Nesmíme zapomínat totiž nejen na to, že ze všech omezujících pravidel stanovených centrální bankou se bez omezení stále musí splnit další dvě. A aby si lidé nedělali příliš velké naděje, že pravidla ekonomiky přestanou fungovat, guvernér ČNB Aleš Michl to řekl jasně: „V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték.“ Rozumějte milí čtenáři, tržní zákony nepřestávají fungovat ani v kritických okamžicích vývoje dané ekonomiky. Tedy, většina z nás si sice může přát, kvůli tomu, že chce bydlet, aby se stavělo levně, a ještě o to levněji se poskytovaly na dlouhá léta splatnosti hypotéky. Bohužel realita pak nastaví zrcadlo úplně nám všem.

Neznamená to ale, že se nic nestane. Ekonomové říkají, že i tento krok má šanci alespoň o něco málo rozhýbat zamrzlý realitní trh. A možná se tím aktivuje i riziko dalšího navyšování cen nemovitostí. Možná ale také ne. Každopádně i finanční domy budou mít zřejmě lepší byznys. Na nemovitosti totiž budou moci poskytnout hypotéku maximálně do 80 procent ceny nemovitosti a celkové zadlužení žadatele nad 36 let nebude smět překročit 8,5násobek jeho čistého ročního příjmu. Jen ty vysoké ceny nemovitostí, jak už řečeno, dělají vrásky na čele nejen centrální bance. A protože jsem v úvodu použil jedno z českých pořekadel, i konci textu využiju další: Každá věc má svůj rub i líc.

Co z toho? Stačí si přečíst nějakou tu názorovou platformu pod textem o uvolnění pravidel pro poskytování hypoték. Hlas lidu je zkrátka hlas Boží. Každopádně doporučuji ještě před tím, než si půjdete s radostí pro hypoték na vysněnou nemovitost, zjistit v nějaké ověřené „kalkulačce“ na internetu, zda váš rodinný příjem opravdu vyhovuje podmínkám a finančním možnostem. Nemá cenu se stát dalším z řady lidí, kteří se vinou ekonomických událostí dostaly do problémů se splácením. Čísla mluví jasně. Podle ČNB dluhy českých domácností u bank v dubnu meziměsíčně stouply o 31 miliard korun na 2,19 bilionu korun. Zadlužení firem vzrostlo o 21 miliard na 1,29 bilionu korun. Také meziročně byly dluhy domácností i firem vyšší, u domácností to bylo zhruba o 126 miliard korun a u firem o 55 miliard korun. No a nesplácený dluh Čechů se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 0,3 procenta na 28,2 miliardy korun. Jde o první růst tohoto ukazatele za deset let. Tak je možná ještě čas na to zeptat, zda by to s vámi ještě chvíli ještě rodiče nevydrželi. Než ty ceny bytů a domů (snad) spadnou ještě víc dolů.