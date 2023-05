KOMENTÁŘ | Stát pořád neumí (nebo nemá chuť) jednoduše komunikovat s lidmi

Musíte si říkat, o čem je tu nyní řeč. Tak dobrá, všichni v Česku možná vědomě i nevědomě vědí, že dluhová past nastavovaná od roku 2020 sklapla současné politiky docela dost. Možná si ale také kladete otázku, zda lobbisté, jak to třeba předvádí odborářští bossové nějakým zkreslováním čísel a vydáváním je za svou mantru ještě bojují za své členy, nebo sbírají body pro budoucí volby. Co na tom, že i další všeobecně platný argument, že ty nasekané dluhy se musejí konečně začít ztenčovat, jinak bude hodně zle, je taky pravda. Jenže zdá se, že možná odpovědní lídři někde po těch klopotných cestách ztratili znalosti o tom, jak srozumitelně a jednoduše mluvit. Tak, aby to pochopil opravdu každý.

Je snad známým faktem, že klíčovým úkolem každé vlády na světě je právě vysvětlovat lidem srozumitelně své cíle. A možná navíc, v době krizí navíc přesvědčit obyvatelstvo o tom, že problémy vláda dokáže vyřešit. Bez ohledu na ty, kteří nějakou tu krizi zavinili a způsobili. Když si ale nalejeme čistého vína, tak současný vládní kabinet v tomto ohledu výrazně zaostává. Dají se dokonce slyšet i „nepřejícné“ hlasy, které tvrdí, že je to ještě horší, jak za Babiše. A to mají političtí lídři dokumenty o tom, jak strategicky komunikovat. A vyvarovat se tím zbytečným otázkám a co víc, problémům. Člověka tak napadne, proč? Vždyť politický aparát má k dispozici jistě dost úředníků na to, aby nejen z dosavadních vystoupení udělala závěry o tom, co ne a co ano, jak to říkat líp a dělat to pak tak.



Hlavou zeď neprorazíš, říkalo se rádo vždycky, když se někdo snažil tvrdošíjně změnit něco, co evidentně nešlo nebo bylo od počátku mylné. Ale mám pocit, že snad celý stávající kabinet, ke své škodě, jako by toto heslo neznal. Stačí si projít titulky v novinách či videa na internetu. Nerad zjednodušuji, ale sami uznáte, že co zásadnější, jak říkají Angličané, „topic“, řekněme česky „záležitost“, tím větší průšvih. Musím se proto znovu zeptat, proč? To si opravdu lidé z vládnoucího tábora pod sebou dobrovolně podřezávají větev příznivého hodnocení? I přes své sliby o tom, že jejich výstupy a počiny nebudou tak chaotické jako za Babišova vládnutí, kdy si jednotliví ministři jeho kabinetu při mediálních výstupech často i protiřečili, takže pětikoalice komunikuje výrazně úsporněji.



Nějak to ale nezabralo. Jak si totiž všimlo nejedno domácí médium, pětikoaličnímu kabinetu nedávné šetření CVVM přisoudilo výrazně špatné hodnocení lidí. A ta komunikace je jedním z těch důvodů. Vedle toho, že kabinet odkládal nutné ekonomické reformy, které sliboval, že zavede, jakmile se dostane k moci. A protože lidé-voliči neradi zapomínají, jsou podobné výsledky agentur, zaměřených na průzkum veřejného mínění, právě pro vládnoucí politiky vždycky velmi varovným zdviženým prstem. Ministři vlády tak snad co nejdříve naleznou chuť jasně a srozumitelně říkat i nepříjemné věci tak, aby lacině nenahrávali obskurním postavám politického spektra, jejichž výkon by byl jistě ještě o poznání tragičtější. Jenže, s volebními preferencemi neradno hazardovat. Snad proto ubude časem i titulků o tom, že stát neumí (nebo nechce?) s lidmi efektivně komunikovat a vysvětlovat jim jednoduše komplikovaná témata.