KOMENTÁŘ | Zeman ani v důchodu nemá klid, jeho tým ho týrá dál

No a tak i Miloš Zeman otevřel svou kancelář, kde by se měl podle svých souputníků Mynáře a Nejedlého setkávat se svými přáteli. Kdyby vás to zajímalo, tak to místo je v Jaselské ulici v Dejvicích a bývalý prezident bude úřadovat v místnosti, který je předělanou ložnicí původního bytu.

Na tom by asi taky nebylo nic extra, kdyby se celý ten prostor nenacházel v prvním patře bez výtahu, což znamená vcelku potupnou přepravu bývalé hlavy státu vynášením ochrankou, což nakonec novinářům bylo názorně předvedeno při slavnostním otevření.

Martin Nejedlý však poněkud vyvaleným divákům tohoto nedůstojného aktu sdělil, že se prostory budou přebudovávat a nakonec to bude hezké a důstojné. Tak jo, to nás trošku uklidnilo. I když, věřte tomuhle člověku i dobrý den, že jo…

Nicméně je třeba říct jedno. Veksláci kolem Zemana, kteří deset let okupovali Pražský hrad, i tímto svým krokem nadmíru prokázali, že nemají ani promile rozumu, vkusu a nakonec i soudnusti, protože vystavit podobnému veřejnému ponížení bývalého prezidenta, to fakt chce notnou dávku ignorance.

Je to vlastně docela smutná podívaná. Člověk by si mohl pomyslet, že i tyhle post prezidentské symboly, jakými jsou jednou knihovna, podruhé institut a potřetí kancelář v ložnici, vlastně docela věrně vystihují jednotlivá prezidentství. Dalo by se uvažovat i nad tím, zda je parta kolem Zemana fakt tak neschopná a ignorantská, nebo je jim to jen prostě všechno jedno. Na to se však odpoveď nedozvíme.

A přestože nepatřím k fandům Miloše Zemana, z celého srdce se obracím na Vráťu a Martina, aby nebohého imobilního prezidenta už konečně přestali týrat svými nápady.