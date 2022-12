Policisté v Poděbradech řeší smrt novorozence. Nařídili pitvu

Kyjevem dnes při ruském vzdušném útoku otřásla řada výbuchů, při nichž zahynul nejméně jeden člověk. Mezi dvacítkou zraněných je i japonský novinář. Uvedl to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ve všech oblastech na Ukrajině byl ohlášen letecký poplach. Do země se přitom alespoň na svátky vrátila část lidí, které do zahraničí vyhnala ruská agrese. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusku, které označuje za teroristický stát, nebude odpuštěno.