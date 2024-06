Vražda v Jevíčku: Muž zasadil partnerce přes 20 bodných ran, hrozí mu výjimečný trest

K napadení ženy na náměstí v Jevíčku došlo v úterý, oběť trestného činu přes poskytnutou urgentní pomoc záchranářů na místě zemřela. Policisté vytěžili svědky a kamerové záznamy a jako podezřelého stanovili čtyřiatřicetiletého partnera zemřelé, po němž vyhlásili celostátní pátrání.

"Obviněný měl za pomoci tlačné pěstní dýky napadnout ženu více jak dvaceti bodnými a bodnořeznými ranami na hlavě, krku, hrudníku a horních končetinách. Příčinou smrti ženy bylo bodnořezné poranění krční míchy a její smrt přes urgentní pomoc lékařů nebyla odvratitelná," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Do pátrání se zapojily desítky policistů z Pardubického, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje, kteří od začátku prověřovali desítky poznatků ohledně možného pobytu podezřelého. Do středečního rána byli neúspěšní. Pak přišel poznatek, že hledaný muž by se mohl pohybovat v Brně.

"Ukázalo se, že to byla správná cesta a týž den, po zhruba 22 hodinách od spáchání skutku, byl hledaný u brněnské ZOO zadržen. Po nezbytných administrativních úkonech byl podezřelý předán pardubickým krajským kriminalistům a následně obviněn z trestného činu vraždy spáchané zvlášť surovým a trýznivým způsobem," sdělila mluvčí.

Obviněný se ke spáchání činu doznal s tím, že motivem byly dlouhodobé partnerské rozpory. Muž byl opakovaně trestán pro násilnou trestnou činnost a aktuálně čelí obžalobě kvůli činu, kterého se měl dopustit na stejné poškozené jako v případě vraždy.

Krajská státní zástupkyně podala na podnět policie návrh na vzetí obviněného muže do vazby, o které rozhodne soudce svitavského okresního soudu. Pachateli hrozí 15 až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.