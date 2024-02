Ceny Grammy ovládla Taylor Swift. Vytvořila nový rekord

Během ceremoniálu v Los Angeles Swift také oznámila své nové album s názvem "Tortured Poets Department". V dalších 94 kategoriích získaly ceny umělkyně jako Billie Eilish za píseň roku, Miley Cyrus za nahrávku roku a Victoria Monét za objev roku.

Swift uvedla při přebírání ceny, že toto je jeden z nejšťastnějších momentů jejího života, ale zároveň podotkla, že se cítí stejně šťastná při tvorbě a vystupování.

Na 66. ročníku cen Grammy získala také Swift cenu za nejlepší popové vokální album, čímž rozšířila svou kariérní sbírku na 14 zlatých cen. Během večera prozradila svým fanouškům, že 19. dubna vydá své zbrusu nové album.

Billie Eilish poděkovala režisérce Greta Gerwigové za natočení nejlepšího filmu roku ve své děkovné řeči. Její píseň roku "What Was I Made For?" již získala Zlatý Glóbus a byla nominována na Oscara.

Miley Cyrus získala ceny za nejlepší nahrávku a nejlepší popové sólové představení za píseň "Flowers". Zpěvačka SZA, která měla devět nominací, získala cenu za nejlepší R&B píseň za hit "Snooze".

Objevem roku se stala Victoria Monét. Cenu za nejlepší videoklip získali The Beatles za klip "I´m Only Sleeping". Cenu za nejlepší rockové album si odnesla skupina Paramore za desku "This Is Why".