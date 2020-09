Divadlo Bez zábradlí bude mít v budoucí sezóně nové vedení i nové hry

Do nejisté sezóny vykračuje Divadlo Bez zábradlí s odhodláním a nadějí, že koronavirová situace hraní nepřekazí. Uvést by mělo tři premiéry. Sezóna ale začne komedií z minulého roku s názvem Hra, která se zvrtla. Ta patřila k diváckým bestsellerům. „Budeme se snažit ze všech sil a věříme, že nás naši diváci podpoří. Bez nich to nemá smysl,“ řekla novinářům spoluzakladatelka divadla Hana Heřmánková.

Právě z jejích a manželových rukou převezme divadlo nová dvojice. Karel a Hana Heřmánkovi předají divadlo svým synům Karlovi a Josefovi. Podle jejich slov už předávání postupně probíhá a oficiálně by měli odevzdat divadlo začátkem roku 2021. Programovým ředitelem se nově stane Josef Heřmánek a výkonným ředitelem Karel Heřmánek ml. „My už je budeme podporovat pouze z pozadí,“ popsala budoucí role Hana Heřmánková. S manželem zůstanou v divadle jako konzultanti.

Ihned po Hře, která se zvrtla uvidí diváci obnovenou premiéru muzikálu Cikáni jdou do nebe, která je v programu sedmého a osmého září. Tato hudebně-dramatická balada se vrací na pódium po šestnácti letech. Na předpremiéře byla i redakce EuroZprávy.cz a recenzi si můžete přečíst zde.

Cikáni jdou do nebe jsou z větší části nově obsazeni. „Jednoduše jsem řekl, že se nechci opakovat a obsadil jsem to nově,“ uvedl režisér hry Radek Balaš novinářům. Představitelka hlavní ženské role Felicita Prokešová na tiskové konferenci řekla, že takové představení se musí hrát srdcem.

Další premiérovou hrou bude Iliada, kde ztvární titulní roli Karel Heřmánek ml. Režíroval ji americký herec a režisér Guy Roberts. „Iliada aktualizuje antické téma, které přežilo dodnes,“ řekl novinářům k připravované hře Josef Heřmánek. Začne se hrát začátkem příštího roku.

Poslední premiérou sezóny 2020/2021 bude Kabaret, původně americký muzikál. Režie se ujal opět Balaš a hudební režie, stejně jako u muzikálu Cikáni jdou do nebe, Petr Malásek. První představení bude na jaře 2021.

Od ledna bude Divadlo Bez zábradlí hostit anglicko-jazyčný soubor Prague Shakespeare Company a v červenci budou zájemci moci navštívit workshop Summer Shakespeare Intensive. Tuto sezónu nabídne divadlo také mnoho přednášek, diskuzí a scénických čtení. Zájemci se mohou těšit také na Vánoce v Divadle Bez zábradlí nebo Noc divadel.