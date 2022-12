Do kin vstupuje film Avatar: The Way of Water režiséra Camerona

Do světových kin dnes vstupuje film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona. Pokusí se navázat na úspěch prvního Avataru, který se v roce 2010 stal nejvýdělečnějším filmem všech dob a na první pozici žebříčku vydržel devět let. V Česku se více než tříhodinový sci-fi snímek, jehož natočení přišlo odhadem na 350 milionů dolarů (osm miliard Kč), začne promítat od 15. prosince. Kritik se mu dostává převážně pozitivních.