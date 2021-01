Nečekaně zemřela herečka Tanya Robertsová (†65), bondgirl z filmu Vyhlídka na vraždu

Příčina smrti není známá, hereččin dlouholetý přítel Mike Pingel oznámil, že to nebyl covid-19. "Jsem z toho zničený, byli jsme přátelé 20 let. Byla plná energie a prožili jsme spolu divoké časy. Byla opravdový anděl a bude mi hodně chybět," řekl Pingel.

Podle stanice CNN byla Robertsová přijata na losangeleskou kliniku 24. prosince, když ve svém kalifornském domě zkolabovala po procházce se psem. Zemřela v neděli.

Tanya Roberts has died suddenly at the age of 65. Producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli said: “We are saddened to hear of the passing of Tanya. She was a very lovely person and shall always be remembered by Bond fans as Stacey Sutton in A View To A Kill. pic.twitter.com/GyqtLe0sKp