Nový český film Zpráva o záchraně mrtvého režiséra Václava Kadrnky je dotočen

Příběh tohoto filmu vychází ze skutečné události, z vlastní zkušenosti samotného režiséra, kterou Václav Kadrnka přibližuje slovy: “Tatínka postihla před několika lety mozková mrtvice, byl v kómatu a my se ho z něj s mámou snažili probrat. Trávili jsme u něj několik hodin denně, mluvili na něj a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat. Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. To mě inspirovalo. Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají. Je to pro mě nesmírně osobní věc, zkušenost na hranici života a smrti, kterou chci sdílet.“

Hlavními postavami tohoto intenzivního rodinného dramatu jsou otec, matka a dospělý syn, které ztvárnili Petr Salavec, Zuzana Mauréry a Vojtěch Dyk. Film s francouzským kameramanem Raphaëlem O'Byrneem se převážně natáčel ve fakultní nemocnici v Olomouci, ale také v Kroměříži a ve Zlíně.

Producentem filmu je Sirius Film (Václav Kadrnka) a snímek vzniká v koprodukci s Českou televizí, slovenskou společností Silverart (Katarina Krnáčová) za podpory Státního fondu kinematografie a evropského kulturního fondu Eurimages. Scénář k filmu získal v roce 2018 hlavní cenu HAF Award v rámci Asia Film Financing Forum Hong Kong.

Film do kin uvede v průběhu roku 2021 distribuční společnost CinemArt.