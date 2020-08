RECENZE: Horor pro náctileté Démon zatracení míchá čarodějnice a Hitchcocka

Démon zatracení je klasickým zástupcem subžánru čarodějnických hororů. V tomto případě se démon či čarodějnice z lesa usídlila v domě v malém městečku a kromě toho, že požírá děti, na něž si nikdo nepamatuje, dokáže si obléct lidskou kůži a uhranout lidi tak, aby konali její vůli.

trailer Démon zatracení | zdroj: YouTube

Do sousedního domu se přistěhuje Ben (John-Paul Howard), který se po rozvodu rodičů stěhuje k otci, protože jej jeho matka nezvládala. Mladík v městě nikoho nezná, a přestože má brigádu v přístavu, zůstává mu spousta volného času, který tráví doma. Jednou si všimne malého kluka, který si hraje na sousední zahradě. Ten nedlouho potom zmizí, nikdo jej nehledá a ani si na něj nikdo nepamatuje. Ben se tak začne zajímat, co se stalo a pomalu proniká do temného tajemství.

Samotnému začátku filmu předchází krátký prolog, který diváka skvěle navnadí, protože vypadá parádně. Atmosféra, napětí, mystično – všechno v něm je. Jenže pak snímek obrátí o sto osmdesát stupňů a následující hodinu běží na plátně barevná selanka o tom, jak je těžké pro náctiletého kluka zapadnout v novém městě. Výbuch pastelek je občas proložen nějakou temnější scénou, která pomalu poodkrývá povahu zla v domě sousedů, ale toto střídání nálad, kterému schází patřičná gradace není nejšťastnější volbou.

Přerývavé tempo snímku značně škodí a ani jedna z dvojice dějových linií nefunguje tak jak má. Autoři předpokládali, že se budou navzájem doplňovat, ale ve výsledku to trochu vázne. Střídání temných sekvencí s teenage životem dokáže zcela zbortit budování houstnoucí atmosféry a až nezdravě dlouho nechá diváka odpočinou. Ověřených lekaček se taky nedočkáme, takže celá hororová část se smrskne na občasný závan nepříjemného svrbění v zátylku.

Na druhou stranu, podle zahraničních zdrojů snímek stál v přepočtu 1,5 miliónu korun. Je až na pováženou, co se dá za tu cenu vykouzlit, navíc když uvážíme, jak vypadají snímky z tuzemské provenience, jejichž rozpočet je v průměru dvacetinásobný. To je také jeden z důvodů, proč museli producenti vsadit na neznámé herce, kteří se však celkem snaží a ve výsledku to docela funguje.

V průběhu filmu dýchne na diváky menší pocit deja vu, protože autoři se v některých momentech silně inspirovali staršími horory. Občas se chvíli díváte na Hitchcockovo Okno do dvora, jindy zase Disturbii. Na závěr se ještě dostaví dějový zvrat a la Shyamalan, takže výsledek i přes několik klopýtnutí není vůbec špatný a citace známých filmu potěší znalejšího diváka.

Zkrátka Démon zatracení je slušný teenage horor, který se zcela vyhýbá jakékoliv větší brutalitě, o čemž svědčí také přístupnost od dvanácti let. Kromě hororové části nabízí také letmý pohled do problémů omladiny, z níž si lze ledacos odnést. Takže s přihlédnutím k cílové skupině by si snímek mohl připsat ještě minimálně pět procent navíc, ale měřeno přísnějším metrem selhává v budování atmosféry, má nevyvážené tempo a v důsledku toho není vlastně až tak děsivý. Starší mládež můžete klidně pustit samotnou, u té mladší bych zvážil společnou návštěvu.

Celkové hodnocení: 60 %

The Wretched (2019)

Hrají: John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai, Kevin Bigley, Tug Coker, Zarah Mahler, Gabriela Quezada Bloomgarden, Blane Crockarell, Richard Ellis

Režie: Brett Pierce, Drew T. Pierce

Scénář: Brett Pierce, Drew T. Pierce

Kamera: Conor Murphy

Hudba: Devin Burrows

USA / 96 min / horor