RECENZE: Případ mrtvého nebožtíka si těžkou municí střílí z krimiseriálů

Dalo by se říci, že dělat si z něčeho šprýmy je českým národním sportem. Tak se do toho pustili i autoři scénáře Lumír Holčák a David Ziegelbauer. Naštěstí se nesnaží o nic převratného a poměrně strojově do sebe složili barvitou koláž různých fórků a vtípků o policajtech, která je zapletena do žánrových linií českých kriminálek.

Nespornou výhodou je znalost prostředí krimiseriálů, protože mnoho narážek je nahozeno bez větší přípravy a předpokládá, že se divák chytne. Zejména tváře, které se přímo objevily v českých kriminálkách, zde působí již od prvního dojmu jako výsměch – v dobrém smyslu slova. Je docela zábavné sledovat, jak karikatura vlastní postavy ze seriózního seriálu řeší případ v kocourkovském stylu.

Největší čas na plátně si pro sebe nárokuje major Prubner (David Novotný), který má k ruce vypečenou dvojici detektivů, Rorýse (MartinPechlát) a Dymáka (Lukáš Příkazký). K Panu „všechno vím“ a „vyhodím pojistky“ se hned v úvodu připojuje nová kolegyně Skálová (Hana Vagnerová). Záhy po vyřešení prvního případu dostávají úkol od nového náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský), vyřešit vraždu Starablažkové. Záhy začínají rozplétat – tedy vlastně ještě více šmodrchat – spletité nitky případu, aby jej nakonec mohli během několika minut vyřešit.

Bohužel výborné herecké složení nemá příliš prostoru pro skutečné hraní, protože šablonovité postavy vycházející z charakterových klišé a archetypických postav společně s jednoduchým scénářem nenabízí příliš prostoru pro herecké řemeslo. Na druhou stranu, všichni herci ví, co mají hrát a je vidět, že je to docela baví. Po řemeslné stránce však vyčnívá dvojice Novotný a Vagnerov a famózní Eva Holubová v malém cameu.

Šmídmajer si zkrátka umí sehnat kvalitní herce do svých projektů, ale bohužel samotné filmy jsou většinou velmi průměrné. Také Případ mrtvého neboštíka padá na neschopnosti režiséra narýsovat jasnou dějovou linii. Výsledkem je spleť skečovitých scének, které jsou více či méně vtipné, ale zároveň stojí na schopnostech herců, kteří se prací opravdu spíše baví.

O vizuálních kvalitách se v tomto případě nemá smysl bavit, ostatně snímek se v tomto duchu nesnaží ani na něco aspirovat. Seriálové pojetí kamery se k této parodii hodí a dokáže podpořit celkové vyznění, ale na velkém plátně nepůsobí úplně dobře. Nutno pak pochválit práci s product placementem, protože ten je sice jasně viditelný, ale nepůsobí tak nuceným dojmem jako v již proklínaném Špindlu.

trailer Případ mrtvého nebožtíka | zdroj: YouTube

Případ mrtvého nebožtíka se nebere příliš vážně, a to je dobře. Od diváka se očekává, že se dopraví do hlediště se stejným naladěním. Pokud přistoupíte na parodickou notu, pak Vás snímek bude bavit. Ale v optice seriózní kinematografie je tento film pouze podprůměrnou komedií, která se drolí jako stará mozaika.

Celkové hodnocení: 25 %



Případ mrtvého nebožtíka (2020)

Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký, Miroslav Táborský, Milan Šteindler, Tereza Srbová, Pavel Rímský, Eva Holubová, Martin Myšička, Petra Jungmanová, Jakub Štáfek, Pavla Beretová, Anna Polívková, Lenka Krobotová, Klára Issová, Filip Kaňkovský, Denisa Pfauserová, Michal Čoudek, Pavel Krumpár, Michal Zelenka

Režie: Miloslav Šmídmajer

Scénář: Lumír Holčák, David Ziegelbauer

Kamera: Peter Beňa

Producenti: Miloslav Šmídmajer

Střih: Adam Dvořák

Zvuk: Pavel Dvořák

Česko / 97 min / krimi, komedie