Štědrý večer u televize: Nejvyšší sledovanost měla nová pohádka O vánoční hvězdě

I na dalších osmi místech sledovanosti skončily pořady na ČT1. Druhou příčku obsadily Tři oříšky pro Popelku, vidělo je 2, 2 milionu diváků (podíl na sledovanosti 48,2 procenta), a třetí Pelíšky s více než 1,7 milionu diváků (podíl 48,7 procenta).

Celodenní podíl České televize na sledovanosti v případě publika staršího 15 let přesáhl 52 procent, v hlavním vysílacím čase byl 59,6 procenta, uvádí ČT.

Na desátém místě skončil, stejně jako loni, podle serveru Mediaguru film Pretty Women na Nově, který běžel od 22:00.

Pohádka O vánoční hvězdě Karla Janáka zaujala nejvíce také dětské diváky, sledovalo ji 254.000 dětí ve věku od čtyř do 14 let, s podílem na publiku 59,2 procenta. Tři oříšky pro Popelku pak 198.000 dětí. Třetí v pořadí sledovanosti u dětského publika byla Šíleně smutná princezna se 167.000 diváky do 14 let.