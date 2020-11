Zemřel herec Dave Prowse (†85), první představitel Darth Vadera

Ze vzpěračských soutěží se znal s Arnoldem Schwarzeneggerem dřív, než se oba vydali na hereckou dráhu. Prowse se živil také jako osobní trenér a spolu s bratrem založili jednu z prvních sítí posiloven v Británii. Mezi jeho klienty patřil představitel Supermana Christopher Reeve, kterého osobně připravoval na roli po fyzické stránce. Vrcholový sport se podepsal i na Prowseově zdraví, trpěl artritidou a prodělal několik operací kyčle, aby se mohl bez potíží pohybovat.

I am very sad to hear of the passing of Darth Vader himself, Dave Prowse.

Star Wars and Vader would not have been the same without this man.

My respects go to his family during this time. He is now one with the force. ❤️

RIP and thank you for your performance. 1935-2020 pic.twitter.com/au7CY23ouN