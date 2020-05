Zemřel herec Jerry Stiller (†92), proslavil ho komediální seriál "Seinfeld"

"S lítostí oznamuji, že můj otec Jerry Stiller skonal z přirozených příčin. Byl skvělým tátou i dědou a po 62 let nanejvýš oddaným manželem Anne. Budeme ho velmi postrádat," napsal Ben Stiller na twitteru.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5