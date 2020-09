Zemřel oscarový scenárista filmu Pianista Ronald Harwood

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 85 let zemřel v úterý dramatik a scenárista Ronald Harwood, držitel Oscara za scénář k filmu Pianista. Oznámila to dnes televize BBC. Jihoafrický rodák, který přesídlil v 50. letech do Británie, patřil mezi nejvýznamnější britské poválečné dramatiky.