Francii uchvátil hudební hit: Parodický vánoční song o stávce

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hitem na sociálních sítích ve Francii se stala mladá zpěvačka Montéa, která pro povzbuzení všech lidí trpících stávkou v dopravě nazpívala parodii na známou vánoční píseň All I Want For Christmas Is You od americké zpěvačky Mariah Careyové. Montéa ji opatřila záběry dopravního chaosu v Paříži a zpívá v ní, že jediné, co by si na Vánoce přála, je jezdící metro.