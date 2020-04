Hudební hvězdy koncertují na znamení díků zdravotníkům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V sobotu ve 20:00 SELČ začala osmihodinová celosvětová hudební show na podporu zdravotníků, kteří v první linii bojují proti koronaviru. Do projektu One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma) se postupně zapojí řada slavných zpěváků a hudebníků jako Lady Gaga, Alanis Morissetteová, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či Rolling Stones. Ti by měli vystoupit v hlavní části programu, kterou bude od dnešních 2:00 SELČ přenášet několik televizí.