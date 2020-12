Nové klipy: Zpěvačky je natáčely v divadle, ve studiu i na cestách

Písničkářka Petra Göbelová přichází s novým singlem Někdy, k němuž natočila videoklip v brněnském Studiu Marta. "Singl jsem napsala na jaře, kdy jsem zažívala takové chmurné období. Nahrála jsem jej ve spolupráci s mladým talentovaným producentem Aloisem Pospíšilem. Kameramanského postu se už poněkolikáté zhostil můj kamarád Vojtěch Lukáš. S Vojtou oba dva v Martě pracujeme a přišlo nám dobré využít toho, že kvůli nynější situaci nemůžeme hrát a že máme k dispozici prázdné prostory. Líbí se mi, jaké má divadlo kouzlo," uvedla Göbelová. "Natáčeli jsme jak v sále, tak i v prostorách rekvizitárny. Lidé se tak díky klipu mohou podívat do divadelního zákulisí," dodala.

Písničkářka Kateřina Kouláková alias Kaczi vydala své první živé CD s názvem Bo Kaczi - živák z Trojhalí, na kterém mapuje svou autorskou tvorbu od vítězství v pěvecké soutěži Czechtalent až po spolupráci s renomovanými muzikanty a producenty. Zároveň s albem nabízí videoklip k singlu Málem jsme si zvykli. Píseň i videoklip vznikly ve spolupráci s doprovodnou kapelou v rozhlasovém studiu. Kaczi s Českým rozhlasem Ostrava plánovala původně celý koncert, jenže ten musel být vzhledem k současné situaci způsobené pandemií už podruhé přeložen. "Namísto koncertu mě šéf programu ČRo Richard Piskala oslovil s nabídkou natočit v rozhlase nový singl," řekla zpěvačka.

Lenka Nová ke svému albu Dopisy natočila klip k písni Z cest, jehož režie se ujala Hannah Saleh, která si přizvala kameramana Václava Petříčka a střihačku Sabinu Mladenovou. Klip se natáčel v malebné krajině na Liberecku. "Album Dopisy zřejmě dostalo do vínku dělat lidem radost v této složité době. Vím, že je to už dlouhé, o to těžší, když stále nevidíme reálný konec. Proto věřím, že klip přinese povzbuzení a odvede myšlenky na nejrůznější cesty, kam se vypravíme, až toto období skončí," podotkla Nová.

Album bylo inspirováno dopisy, které Nová sbírala od svých fanoušků tři roky. Společně s textaři Tomášem Belkem, Lukášem Pavláskem, Vladem Karuszem a Petrem Linhartem pak posbírané dopisy přetavovala do písňových textů.

Multižánrová zpěvačka Veronika Vítová, která je známá především z vokální skupiny Skety, vydala sólovou desku Průhledný svět inspirovanou básněmi, různými texty, ale i lidovými motivy. K desce vznikl videoklip Honilo dívča kravy. "Tato lidová píseň a její zpracování se žánrově úplně vymyká tomu, co ode mě lidi asi čekají. Vybrala jsem si ji z lásky k české a slovenské lidové hudbě (mám silné kořeny na Slovensku) a když už žiju v Čechách, nechci chodit pro inspiraci daleko. Dobrou volbou pro mě bylo i filmařské duo Van & Haus, kterým jsem dala zcela volnou ruku a důvěru při natáčení a zpracování celého klipu," sdělila Vítová.