Program prvního dne Colours of Ostrava vyvrcholil koncertem Twenty One Pilots

Koncert americké kapely Twenty One Pilots pořadatelé oznámili už v zimě roku 2019. Původně jej totiž plánovali na ročník 2020. Ten se ale vinou epidemie koronaviru nekonal, stejně tak i ten v roce 2021. Kapelu se ale organizátorům podařilo přesunout na letošní rok. Po dvou letech se tak dnes fanoušci dočkali. "Je to jeden z mých letošních headlinerů. Jsem na ně moc zvědavý," řekl ČTK ještě před koncertem osmadvacetiletý Matěj z Opavska.

Americká kapela Twenty One Pilots patří k největším jménům současné světové hudební scény. "Miliardy přehrání písní na YouTube či Spotify, vyprodané největší koncertní haly, cena Grammy, nominace na Brit Awards, ale především neuvěřitelná, strhující vystoupení. To vše patří k Twenty One Pilots, kteří pocházejí z amerického Ohia a tvoří je zpěvák a multiinstrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun," dodal mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Ředitelka festivalu Zlata Holušová uvedla, že koncerty skupiny Twenty One Pilots bývají zážitkem. "Během nich si vystačí jen sami dva, podpoření dokonale vizuálně a světelně sladěnou show, do které patří spousta převleků, efektních kostýmů, občas i hořící automobil a strhující energie, s jakou Josh bubnuje, dělá přemety a Tyler střídá jeden nástroj za druhým," popsala Holušová.

Twenty One Pilots i dnes na svém koncertu v Ostravě střídali žánry jako elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk nebo hymnické klavírní balady. Kapelu pojmenovali její členové po tragickém příběhu z dramatu Arthura Millera All My Sons, kdy lidskou vinou zahynulo jednadvacet pilotů.

Součástí festivalu bude i tradiční mezinárodní fórum Meltingpot, na které přijede více než 200 řečníků z celého světa, půjde o výrazné osobnosti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a dalších oborů. K hlavním letošním hostům bude patřit "Ledový muž", sportovec a lektor Wim Hof, který je nositelem 21 světových rekordů. V Ostravě se představí také bývalý bhútánský premiér Chering Tobgaj.

Festival kromě hudby jako obvykle nabídne také divadelní program, workshopy, filmy či výtvarné instalace.