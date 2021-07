Zemřel baskytarista americké kapely ZZ Top Dusty Hill, bylo mu 72 let

Podle magazínu Rolling Stone to dnes oznámili zbylí dva členové tohoto texaského tria Billy Gibbons a Frank Beard. Jejich kolega podle prohlášení skupiny zemřel ve spánku u sebe doma v Houstonu.

"Budeš nám moc chybět, amigo," uvedli ve společném prohlášení zpěvák a bubeník. Jejich zesnulý kolega se narodil 19. května 1949 ve městě Dallas jako Joseph Michael Hill. S Gibbonsem a Beardem se spojil těsně před dokončením první desky ZZ Top a sestava kapely už se od té doby až do posledních alb a turné neměnila.

Dusty Hill, ZZ Top bassist, dead at 72 | New York Post (1:44) | zdroj: New York Post