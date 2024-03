Týdenní výhled filmů: Česko uvádí romantickou komedii Sladký život, Slovensko zase thriller z drogového podsvětí Fentasy

Po horečnatých večerech s předáváním Českých lvů a Oscarů je načase vrátit se zpět do normálního režimu a tento týden nás v kině čeká pět novinek a jedna navrátivší klasika. Hororově plíživý zážitek nabídne Neviditelné zlo, za nímž stojí režisér Jeff Wadlow, od něhož si na Netflixu můžete pustit ostrovní horor Fantasy Island nebo dobrodružně laděnou fantasy Prokletí městečka Bridge Hollow. Jeho novinka pracuje se známým konceptem prokletých hraček. Tentokrát jí bude plyšový medvídek, z něhož si protagonistka v dětství vytvořila imaginárního kamaráda. Když se do rodného domu již jako dospělá vrací, zjišťuje, že kamarád imaginární vůbec není a ukrývá v sobě nevídanou zlobu kvůli tomu, že jej opustila. Horor pochází od etablované společnosti Blumhouse, z jejíž produkce můžeme zmínit nedávný hit na základě videoherní série Pět nocí u Freddyho či “tiktokovou” panenku M3GAN.

O poznání přívětivějšího zvířecího kamaráda představí dobrodružná Ella a černý jaguár. Francouzský rodinný snímek sleduje dospívající Ellu, která vyrůstala v amazonském pralese. Teď však žije ve víru velkoměsta a nedaří se jí do hektického prostředí zapadnout. Když se naskytne možnost utéct zpět mezi zvěř a rostliny, ihned se jí chopí. Bude však muset bojovat proti pytlákům, kteří tamní prostředí drancují a především jdou po krku poslední samice jaguára, jež je pro Ellu nejbližší bytostí. Bezstarostný eskapismus s sebou ponese česká romantická komedie Sladký život, těžící z úspěšného konceptu vyobrazení co nejširšího spektra generací, v duchu komerčně nejúspěšnějšího porevolučního filmu Ženy v běhu. V centru jsou tentokrát milostné trampoty úspěšného hokejisty, kterému náhlé zranění obrátí život naruby a donutí jej pozměnit priority. Dosud totiž holdoval mladým milenkám a nesvázaným oslavám. Vykročení z bubliny slávy jej donutí svět vnímat jinak.

Tonálně odlišným snímkem je slovenský thriller Fentasy, inspirovaný více než deset let skutečnou drogovou kauzou. Protagonistka je v prostředí klubů a omamných látek jako doma. Vše nabere odlišný směr, když se střetne s nebezpečím ruské mafie a policií poté, co se svým přítelem získává v drogovém podsvětí stále silnější věhlas. Neonovými barvami prozářený snímek slibuje stylizovaný a výtvarně stimulující zážitek, do nějž otiskává surovost naší reality. Hlavní hrdinku ztvárnila Kristína Kanátová, která se etablovala díky slovenským televizním seriálům (Nemocnice, Máma na pronájem). Minimalistickou filmovou esej zprostředkuje dokumentaristicky laděný titul Jana Růžičky 15 x 15 x 5 (minisalon 1984), v němž autor ohledává hranice lidské svobody prostřednictvím archivních materiálů a rozhovorů s předními umělci. Vše se točí okolo uměleckého experimentu Minisalon z roku 1984, z něhož vznikla kolekce téměř 250 děl režimem často umlčovaných umělců. Snímek hledá paralely mezi minulostí a současností, stejně jako nabízí vrstevnatou společenskou fresku v časových proměnách.

Jako poslední s praporem na imaginárním koni přijíždí kultovní komedie Monty Python a Svatý grál. Pilíř britského absurdního a suchého humoru příští rok oslaví již 50 let od premiéry a na plátna se navrací pouze do konce března. Pokud jste vůbec první film skupiny Monty Pythonů ještě neviděli, jde tak o tu pravou příležitost to napravit. Svatý grál si střílí z artušovského narativu, historických velkofilmů, křížových výprav, násilí a kinematografie samotné, kdy konstantně boří čtvrtou stěnu a rozkládá hrdinský epos na pásma mistrně vystavěných gagů, kde není nouze o nepřemožitelného bílého králíka, drobná škrábnutí v podobě useknutých končetin či chameleonské umění ústřední skupiny, kdy každý z herců vystřídá hned několik rolí.

Novinky na VOD

Minulý čtvrtek na Netflix vtrhl seriál režiséra stylových gangsterek Guye Ritchieho. Jeho Gentlemani vycházejí ze stejnojmenného filmu, kterým se před pěti lety vrátil do vrcholné ligy jeho milovaného subžánru. Seriál nás zavede do prostředí šlechtické rodiny, jejíž honosné sídlo a pompa slouží jen jako zástěrka pro milionový ilegální podnik s marihuanou. Gangsterská freska rozvětvuje peripetie zločinného podsvětí, v němž není místo pro počestnost ani přátelství. Vše v režisérově signifikantním stylistickém obalu, jemuž dominuje dynamický střih, pletenec různorodých postav a šokující dějové zvraty. Bezstarostnou katalogovou zábavu platforma nabídne v sobotu v podobě romantické komedie Irské přání, která jakoby byla vystřižena z filmů příznačných pro začátek milénia. Hvězda té doby Lindsay Lohan se představuje jako žena, která poté, co se muž jejích snů má oženit s její nejlepší kamarádkou, vysloví přání, aby tou vyvolenou byla právě ona. Přání se sice splní, je však otázkou, jestli je to doopravdy takový osud, jenž si vysnila.

Většina katalogových novinek se pak nese ve znamení dokumentů. HBO Max uvede sportovní The Lionheart, zaměřující se na nelítostné prostředí vrcholného motorsportu, v jehož centru stojí tragická smrt závodníka Dana Wheldona. Film se zaměřuje na jeho potomky, kteří navzdory nebezpečí a traumatům pokračují v otcově odkazu. Amazon nabídku rozšíří o portrét éterické Fridy, který ocenila porota festivalu Sundance za nejlepší střih dokumentárního počinu. Tom Hanks pro Apple TV+ zase vypráví příběh hrdinných letců 2. světové války ve válečném titulu Krvavá stovka. Ten slouží jako doplněk k fikčnímu seriálu Vládcové nebes, jehož závěrečná epizoda se na platformě objeví v pátek.

Platforma iVysílání u příležitosti proběhlého předávání Českých lvů sestavila kolekci v minulých letech oceněných filmů, mezi nimiž najdete rockovou nostalgii Šakalí léta, oscarového Kolju, westernově laděné Je třeba zabít Sekala, inscenačně odvážné Karamazovi, absurdní komedii Horem pádem nebo černobíle surové Nabarvené ptáče. Na DAFilms si můžete pustit hned 17 fikčních i dokumentárních filmů, jež posbíraly nominace na prestižní českou filmovou cenu letos. Ať už jde o fragmentární punkovou road movie Citlivý člověk, sociálně angažovanou a nesmírně aktuální Hranici nebo intimní psychologické drama Němá tajemství, které získalo Českého lva za nejlepší scénář.