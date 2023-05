Zemřela legendární zpěvačka Tina Turner, bylo jí 83 let

"Tina Turner, královna rock'n'rollu, zemřela dnes ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu nedaleko Curychu ve Švýcarsku. Svět v ní ztrácí hudební legendu a velký vzor," stojí v prohlášení podle Sky News.

Americká hvězda je považována za jednu z nejlepších ženských rockových zpěvaček. Mezi její největší hity patří píseň Simply the Best či titulní skladba z bondovky Golden Eye. Obdržela celkem 12 sošek Grammy a byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Turner se poprvé proslavila v 60. letech minulého století, na čemž měl velkou zásluhu její tehdejší manžel Ike. Později ale byla zpěvačka z jeho strany vystavena domácímu násilí. Smutným faktem také je, že přežila oba své syny. V roce 2013 se podruhé vdala.