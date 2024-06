Justin Timberlake byl zatčen a obviněn z řízení pod vlivem omamných látek

Informaci o zatčení přinesl zdroj, který si přál zůstat anonymní kvůli probíhajícímu vyšetřování, a nesdělil další podrobnosti.

Podle CBS News byl Timberlake zadržen v New Yorku v noci na úterý místního času za řízení pod vlivem alkoholu.

Timberlake má naplánované dva koncerty v Chicagu na tento víkend a další dva příští týden v New Yorku, jak uvádí informace na jeho oficiálních stránkách.

Justin Timberlake je americký zpěvák, skladatel, herec a producent. Narodil se 31. ledna 1981 v Memphisu. Timberlake začal svou kariéru jako člen chlapecké kapely *NSYNC, která se stala jednou z nejúspěšnějších popových skupin konce 90. let.

Po rozpadu *NSYNC zahájil Timberlake úspěšnou sólovou kariéru. Jeho první album "Justified" vyšlo v roce 2002 a zahrnovalo hity jako "Cry Me a River" a "Rock Your Body".

Následně vydal několik dalších úspěšných alb, včetně "FutureSex/LoveSounds" (2006) s hity jako "SexyBack" a "What Goes Around... Comes Around".

Kromě hudby se Timberlake prosadil i jako herec. Objevil se v řadě filmů, například "The Social Network" (2010), "Friends with Benefits" (2011) a "Trolls" (2016), kde také přispěl svým hlasem a hudbou.