Ekonomická krize: Koho připraví o práci? Víme, kdo se se může začít bát

Mladí absolventi vysokých škol budou pravděpodobně první, kdo v příští recesi dostanou výpověď. Stalo se to během Velké recese, která trvala od prosince 2007 do června 2009 a také během recese v roce 2001.

Ekonom Brookings Institution Harry Holzer řekl pro Yahoo Finance: „Během recese jsou mladí lidé zasaženi nejhůře, a to i vysokoškolský vzdělaní. Bude jim trvat déle, než najdou práci, a mnohem déle, než najdou práci, která se jim bude líbit, zvlášť na začátku kariéry.“

"Lidé, kteří nedávno vstoupili na trh práce, jsou ve srovnání s lidmi, kteří jsou na pracovním trhu déle, více zranitelní vůči ekonomickým šokům. Mohou mít pevnější vztah s konkrétním zaměstnavatelem a recesi mohou zvládnout snadněji,“ říká ředitel projektu Hamilton Ryan Nunn pr Yahoo Finance.

Během Velké recese se míra nezaměstnanosti pracovníků ve věku 20 až 24 let s vysokoškolským vzděláním zvýšila z 5,4 % v roce 2007 na 8,5 % v roce 2009. U starších absolventů vysokých škol se stejným vzděláním z 2,2 % v roce 2007 na 5,2 % v roce 2009.

Recese oficiálně skončila v červnu 2009. Míra nezaměstnanosti v obou skupinách však byla v roce 2010 ještě vyšší. Nezaměstnanost čerstvých absolventů vysokých škol činila 9,2 % a 5,4 % absolventů starších, napsali Yahoo Finance.

Lidé mají podle serveru důvod ke znepokojení. Objevilo se několik znaků, které nesvědčí o zrovna růžovém ekonomickém výhledu pro USA i svět. Během Velké recese, která byla před deseti lety, byly propuštěny miliony amerických pracovníků. Recese v roce 2008 vyvolala neklid u mnoha pracovníků tím, že zbrzdila jejich kariéry a stála je finance.

Podle statického úřadu klesla v únoru 2010 zaměstnanost v Americe ze svého vrcholu před recesí o 8,8 milionu pracovních míst. Průměrná měsíční ztráta pracovních míst dosáhla v období od října 2008 do března 2009 v průměru 712 000. To je nejtěžší šestiměsíční období co se týče ztráty zaměstnání od roku 1945.