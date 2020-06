Konec světa podle mayského kalendáře nastane tuto neděli, tvrdí americký vědec

Čtení mayského kalendáře bylo chybné a svět podle teorie Paola Tagaloguina skončí tento týden. Americký vědec svou teorii zveřejnil v příspěvku na Twitteru. Podle jeho teorie se chybovalo ve výpočtech a konec světa, který měl nastat v roce 2012, přijde až tento rok.

Vinu připisuje přechodu z juliánského kalendáře na gregoriánský, kdy se prý vytratilo osm let. „Podle juliánského kalendáře jsme technicky v roce 2012 … Počet dní, které se za rok ztratí v důsledku přechodu je 11 dní … 268 let užívaní gregoriánského kalendáře (1752-2020) vynásobíme 11 dny = 2,948 dní. 2,948 dní / 365 dní (za rok) = 8 let,“ napsal podle deníku The Sun vědec na Twitter. Jeho příspěvky nicméně zmizely, a stejně tak všechny jeho účty na sociálních sítích.

Teorie amerického vědce má ale spoustu chyb. Při zavádění gregoriánského kalendáře se vynechalo deset dní, ale pouze jednorázově. Navíc je rok podle gregoriánského kalendáře kratší pouze o 11 minut oproti juliánskému.

Dalším zásahem do jeho teorie je fakt, že gregoriánský kalendář byl zaváděn v každé zemi jindy. Katolické země přijaly kalendář mezi roky 1538 až 1584, ale protestantské země až po roce 1700. V Rusku například platil juliánský kalendář až do roku 1918. A pravoslavná církev úpravu kalendáře nepřijala nikdy.

Smazání příspěvků Paola Tagaloguina na sociálních sítích má příčinu spíše v uvědomění si omylu než probíhající přípravy na konec světa.