Šance na polární záři bude i v dalších letech. Kvůli aktivitě Slunce

Ústav v pondělí na sociální síti X uvedl, že ačkoliv v dalších dnech šance na výraznou polární záři není, v delším časovém horizontu už ano.

"Sluneční aktivita - a tedy i počet a síla případných erupcí - bude ještě několik let velmi vysoká, protože Slunce se blíží do svého pravidelného přibližně jedenáctiletého maxima sluneční činnosti. To by mělo nastat příští rok. Šance na silné polární záře viditelné i od nás tedy v budoucnu určitě existuje," vysvětlili meteorologové.

Experti dodali, že se u nich sešlo mnoho dotazů na to, kde lidé najdou předpovědi polárních září. Zájemci mohou sledovat například známý server Space Weather.

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.