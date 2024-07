Polární záře nad Českem? Už dnes večer se lidé zase mohou dočkat

Podle webu ČT24 měla první vlna plazmatických oblaků dorazit během úterního dne, kdy pozorování není možné. Experti ale avizovali, že geomagnetická aktivita může vydržet až do noci. Zároveň podotkli, že na Slunci dochází k dalším erupcím, takže úkazy mohou být vidět i v dalších dnech na přelomu července a srpna.

Nynější erupce jsou nicméně slabší než ty, které přinesly nejsilnější polární záři za více než dvě desítky let. Plazmatická oblaka běžně cestují k Zemi dva až tři dny.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) již v květnu upozornil, že lidé mají počítat s tím, že úkaz bude na obloze k vidění i v nadcházejících letech. "Sluneční aktivita - a tedy i počet a síla případných erupcí - bude ještě několik let velmi vysoká, protože Slunce se blíží do svého pravidelného přibližně jedenáctiletého maxima sluneční činnosti. To by mělo nastat příští rok. Šance na silné polární záře viditelné i od nás tedy v budoucnu určitě existuje," vysvětlili tehdy meteorologové.

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.