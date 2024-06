Dnes večer se nad Českem se může objevit polární záře

V pondělí večer a v noci by mohla být na české obloze viditelná polární záře díky sobotní sluneční erupci, která vyvrhla vysokoenergetické protony a oblak plazmatu směrem k Zemi, uvedla Česká astronomická společnost. Astronom Petr Horálek však upozorňuje, že není jisté, zda oblak Zemi zasáhne, ale podle americké Národní agentury pro výzkum oceánů a atmosféry je to možné, přičemž oblak by měl dorazit v průběhu večera a noci.

Polární záři mohli Češi pozorovat už v květnu, avšak dnes je šance menší. "Tehdy byly podmínky úplně jiné, protože došlo k sérii erupcí, a materiál byl vyvržen přímo k Zemi," vysvětlil Horálek.

Podle něj je dnes šance na viditelnou polární záři asi 20 %, což je poloviční oproti květnu. Pravděpodobnost záře zachytitelné fotoaparáty je však dvojnásobná.

Pokud se rozhodnete pozorovat na obloze tento jev, největší šanci na zahlédnutí polární záře můžete zjistit pomocí specializovaných webů, jako je solarham.com. Předpověď pro polární záři živě nabízí například americká agentura NOAA nebo vše sledujte prostřednictvím aplikací.

Pro nejlepší výhled by mělo být jasno a je důležité najít co nejtemnější místo s minimálním světelným znečištěním. Polární záře, neboli aurora borealis, vzniká, když nabité částice ze slunečního větru narazí na zemskou atmosféru a uvolňují energii ve formě světla. Zajímavostí je, že polární záře se objevují nejen na Zemi, ale i na jiných planetách s magnetickým polem, například na Jupiteru a Saturnu.