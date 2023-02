Ve věku 88 zemřel Paco Rabanne, slavný španělský módní návrhář

Kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly k trestnímu stíhání. Na dnešním briefingu to řekl zvolený prezident Petr Pavel.