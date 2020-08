"Držte nám tlapky." Zoo ve Washingtonu oslavuje, narodila se panda

"Pandy velké jsou mezinárodním symbolem ohrožené přírody a naděje. Narozením vzácného mláděte jsme nadšeni a jsme rádi, že můžeme poskytnout světu tolik potřebný okamžik čisté radosti," uvedl ředitel Steve Monfort.

🐼❤️ Three cheers for giant panda Mei Xiang! She graced us with a glimpse of her wonderful, wiggly cub. It was born 6:35 p.m. Friday, Aug. 21. Watch along with us via the Panda Cam! 👀🎥 TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/4LJ6LKAhCO