Extrémní počasí na západě Čech. Meteorologové bedlivě sledují předpověď na víkend

"V sobotu by Německo a možná i západní části Čech mohla ovlivnit víceméně stacionární tlaková níže, která by do této oblasti mohla přinést velké množství trvalých srážek. Kde přesně se bude tlaková níže nacházet, jak bude např. hluboká, to není v tuto chvíli jasné, nicméně odhad ansámblových běhů naznačuje, že by mohla přinést velké množství srážek," uvedli meteorologové na facebooku.

Extreme Forecast Index (EFI) modelu ECMWF předpovídá nejvýraznější srážky během soboty v Německu a na západě, respektive severozápadě Čech. "Kolik a kde naprší v tuto chvíli není jasné, ale jako první náznak možné extrémity počasí v této oblasti je Extreme Forecast Index dobrý," zmínili odborníci.

"Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v dalších dnech. S ohledem na vysoké nasycení na západě Čech by mohla tato situace potenciálně způsobit problémy," dodali varování na závěr.