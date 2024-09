Meteorologové upřesnili výstrahu. Česko ještě není z nejhoršího venku

Německá policie možná bude moci provádět tajné domovní prohlídky. Ty jsou nyní zakázány, ministryně vnitra Nancy Faeser to chce změnit, a to kvůli hrozbám teroristů či pravicových extremistů. Její návrh nejprve musí schválit parlament. Návrh by umožnil úřadu kriminální policie (BKA) vstupovat do domů lidí podezřelých z terorismu za účelem instalace špionážního zařízení.