Počasí, jaké jsme ještě nezažili. Německo čeká nejničivější povodně za tisíc let, v ohrožení je i Česko

Německo tento týden očekává zničující deště. Meteorolog webu Wetter.com Ronald Porschke podle serveru Focus uvedl, že povodně mohou postihnout jak jihovýchod země, tak i Rakousko a Českou republiku.

"U našich sousedů, jako je Rakousko a Česká republika, může dojít k velmi rozsáhlým povodním," cituje meteorologa server Bild. Porschke dodal, že situace bude kritická od čtvrtka 12. září a v regionech může napadnout přes 100 litrů na metr čtvereční, v pátek dokonce až 150 litrů na metr čtvereční.

Zcela pod vodou by mohlo být podle modelových výpočtů zejména jižní Bavorsko. "Ve srovnání s předchozími povodněmi by to zastínilo všechno, opravdu všechno," uvedl na meteorologickém webu.

Meteorolog Alban Burster se obává, že by nadcházející povodně mohly být horší, než ty z roku 2013. Tehdy napršelo výrazně méně, než čeho se obávají meteorologové nyní.

"Doufejme, že věci nedopadnou tak, jak ukazují meteorologické mapy. Jinak lidé již brzy nebudou mluvit o údolí Ahr, ale spíše o jihovýchodní tisícileté povodni," uvedli meteorologové.

Zároveň ale dodali, že předpověď je potřeba brát s jistou rezervou. Modelové výpočty se totiž mohou nadále měnit. "V současnosti není jisté, kde přesně se enormní množství srážek vyskytne. Je možné, že se posunou dále na východ, jako jsou sousední země Rakousko a Česká republika," uvedli.