Počasí se už za pár dní výrazně změní, tvrdí meteorologové

Středa byla oproti úterý asi o stupeň teplejší v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku byly teploty srovnatelné s předchozím dnem. Na 158 ze 170 stanic byla zaznamenána nová rekordní hodnota pro 4. září, na 40 stanicích šlo o dokonce o vůbec nejvyšší zářijovou hodnotu. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde teploměr ukázal 35,4 °C.

Horké letní počasí má v Česku vydržet až do konce týdne, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu na sociální síti X. "Teplota se sníží jen symbolicky, ve čtvrtek bude do 32 °C, od pátku do neděle pak 26 až 30 °C. Převažovat bude dál slunečno jen s lokálními odpoledními bouřkami," sdělili meteorologové.

"Příští týden od západu dorazí výraznější změna. Přibude oblačnost, přidá se déšť a také se začne postupně ochlazovat," dodali.